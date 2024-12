Malvino Salvador curte passeio de lancha com a família - Reprodução Instagram

Malvino Salvador curte passeio de lancha com a famíliaReprodução Instagram

Publicado 31/12/2024 17:29

Rio - Malvino Salvador, de 48 anos, curtiu um passeio de lancha com a família, nesta terça-feira (31). O ator publicou registros, no Instagram, nesse último dia do ano, acompanhado da mulher, Kyra Gracie, e dos três filhos, Ayra, de 10 anos, Kyara, de oito, e Rayan, de três. O artista também apareceu ao lado de amigos, e curtindo uma apresentação de Marcelo Serrado.

fotogaleria

"Feliz 2025! Curtindo com a família. Que tenhamos muita saúde para aproveitar nossos momentos por aqui! Obrigado pelo carinho que recebo por aqui de cada um", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem do ator. "Que 2025 seja um ano incrível! Desejo a você muita saúde, paz, amor e conquistas. Obrigado por fazer parte dessa jornada comigo. Feliz Ano Novo", disse um. "Adoro ver vocês. Feliz Ano Novo", afirmou outro. "Que Deus continue abençoando essa família linda", comentou mais um fã.