Maiara celebra mais um ano de vidaReprodução Instagram

Publicado 31/12/2024 16:18

Rio - Maiara, dupla sertaneja de Maraisa, celebrou mais um ano de vida nesta terça-feira (31). A cantora publicou uma série de fotos, no Instagram, para comemorar seus 37 anos, e declarou que aos poucos vem recuperando sua essência.

"Olá, menina! Seus 37 anos chegaram. De ante de tudo que viveu. Só tem a agradecer a Deus! Todos os planos realizados. E ainda muita coisa para se realizar. Mas calma, menina! Você nunca precisou acelerar. E toda vontade do seu coração sempre foi cumprida, e em 2025 também será", disse ela.

Maiara relatou que conseguiu realizar muitos planos. "Olhar pra mim hoje no espelho é me ver exatamente como ainda criança sonhei, acreditei e concretizei. Ainda tenho muita coisa pra realizar? Sim! Mas hoje sigo com mais planos realizados do que ainda não realizados. Gratidão à Deus por tudo", declarou.

A cantora contou que todos os dias vem tentando ser uma grande mulher. "Olha só a menininha de 4 anos dos cabelos curtos cor de mel. Aos poucos vem recuperando a sua essência, se reconectando. Que Deus continue preservando essa busca, que eu nunca desista de ser eu mesma, de preservar a minha essência, de ser a grande mulher que todos os dias eu venho tentando ser. O melhor de tudo é que você, no caso eu, já existo. No fundo a gente só precisa se reconhecer", afirmou.

A irmã de Maraisa finalizou dizendo que se sente realizada. "Olhei para mim mesma no espelho, e gritei: 'Que poder, que mulher maravilhosa. Que força. Que orgulho!' Se a gente não se amar, quem vai, né? Fica a dica. Extremamente feliz e plena pelos meus 37 anos! Totalmente realizada e feliz comigo mesma! Obrigada meu Deus! Pela honra, pela vida, pela saúde, por tudo", concluiu.

Seguidores da artista desejaram felicitações. "Feliz aniversário, minha diva! Você merece todas as coisas lindas que essa vida pode oferecer. Te amo", disse um. "Parabéns, meu amor! Muita, muita felicidade sempre", afirmou outro. "Estou muito orgulhosa de você. Se ame e seja feliz". comentou mais um fã.