Zé Felipe e Virginia Fonseca - Reprodução do Instagram

Zé Felipe e Virginia FonsecaReprodução do Instagram

Publicado 31/12/2024 14:56

Rio - Zé Felipe, de 26 anos, e Virginia Fonseca, de 25, curtem o último dia do ano, nesta terça-feira (31), no maior clima de romance, na fazenda Talismã, do cantor Leonardo. De biquíni, a apresentadora do "Sabadou", do SBT, aparece ganhando um beijinho do marido e até e uma mão boba dele em cliques publicados no Instagram. O corpão da influenciadora digital também chama a atenção nas imagens.

fotogaleria

Na legenda, Zé Felipe se derreteu pela mulher. "Oh garota, quero você só para mim. Mais um ano novo juntos de uma vida inteira, amém", escreveu ele.

Em sua rede social, Virginia também compartilhou com os fãs algumas fotos na fazenda, e colocou o corpão pra jogo. "Último dia do ano e eu já estou empolgada pra chegar 2025! 2025 é nosso. Toda honra e glória a Deus".

DIA, a Juntos desde 2020, o casal é pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Em entrevista recente ao, a apresentadora falou sobre os planos para o próximo ano. "Quero continuar me dedicando ao programa, explorar novos projetos, e claro, estar cada vez mais presente com minha família. Espero que seja um ótimo ano para as marcas, os negócios… vamos com tudo! 2025 vai ser um ano de muita realização".