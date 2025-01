Sandy revela desejos para 2025 - Reprodução Instagram

Sandy revela desejos para 2025Reprodução Instagram

Publicado 31/12/2024 20:50

Rio - Sandy, de 41 anos, revelou seus desejos para 2025, nesta terça-feira (31). A cantora publicou um vídeo, no Instagram, praticando yoga no jardim de sua mansão, e compartilhou uma mensagem especial aos seus mais de oito milhões de seguidores.

"Obrigada, 2024! Que em 2025 a gente possa se conectar com quem somos. Que a gente possa deixar para trás tudo que não faz bem, que não acrescenta, que não nos ajuda. Tudo que faz mal pras nossas 'saúdes', a física, a mental, a espiritual", iniciou.

Cantora finalizou dizendo que devemos nos afastar de tudo que nos faz mal. "Que a gente desapegue dos hábitos ruins, dos medos, das crenças limitantes, das mágoas e rancores, que só fazem mal pra quem sente, do controle (que é sempre pura ilusão), de tudo que impede a gente de ser quem a gente é. Que em 2025 a gente possa enxergar e trilhar os caminhos que levam a ser feliz", concluiu.

Recentemente, Sandy comentou, pela primeira vez publicamente, seu novo relacionamento com o nutrólogo Pedro Andrade . Após 24 anos de relação com Lucas Lima, sendo 15 de casamento, a cantora revelou sua surpresa com a repercussão do romance.