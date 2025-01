Lázaro Ramos e Taís Araujo posam abraçadinhos em praia: Primeiro dengo do ano - Reprodução / Instagram

Lázaro Ramos e Taís Araujo posam abraçadinhos em praia: Primeiro dengo do anoReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 07:43

Rio - O ator Lázaro Ramos compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (1º), um registro ao lado da mulher, a também atriz Taís Araujo. No clique, o casal que está junto há 20 anos posa abraçadinho enquanto aproveita um dia de praia.

fotogaleria

"Primeiro dengo do ano", escreveu o ator nos stories do Instagram. Na foto, Lázaro faz uma 'selfie' enquanto recebe um beijinho na bochecha da atriz. Ele também mostrou que passou o 'Réveillon' em uma praia, observando a queima de fogos.O casal é pai de João Vicente, de 12 anos, e de Maria Antônia, de 9. Eles costumam trocar declarações amorosas nas redes sociais para celebrar momentos especiais. Em novembro, o ator completou 46 anos e recebeu uma homenagem da amada "Meu amor, te desejo saúde! Saúde mental, física e espiritual. Te desejo passos firmes e coração no lugar para que você possa realizar com serenidade seus sonhos e desejos. Eu te amo muito e agradeço a Deus, aos Orixás e às energias que te protegem por sua vida e peço que continuem a fazer esse trabalho lindo que estão fazendo. Aproveite seu dia e que seu ano seja iluminado! Te amo, mozinho", declarou Taís.