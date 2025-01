Duda Santos e João Vitor Silva - Reprodução do Instagram

Publicado 02/01/2025 08:07

Rio - Duda Santos, de 23 anos, e João Vitor Silva, de 28, negaram que vivem um romance depois de passarem o réveillon juntinhos em Maracaípe, Pernambuco. Intérpretes de Beatriz e Ronaldo em "Garota do Momento", os atores se divertiram com os rumores de um possível relacionamento entre eles e deixaram claro que são apenas bons amigos.

"O pessoal está achando que a gente está namorando, que a gente é um casal", afirmou João, em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (1º). "Isso chega até a ser incesto. Acho até falta de respeito vocês com essas fofoquinhas bobas", completou Duda.

João, então, entregou que ficou no zero a zero no réveillon. "Não precisava nem falar, mas não beijei ninguém nesse réveillon. Queria nem me expor". A atriz se divertiu com o comentário do amigo.