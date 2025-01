Lexa viaja com os amigos - Reprodução do Instagram

Publicado 02/01/2025 09:30

Rio - Lexa, de 29 anos, vai curtir as férias com Anitta e Pedro Sampaio. A cantora mostrou um clique no Instagram, nesta quinta-feira (2), ao lado dos artistas e outros amigos no avião, mas não revelou o destino da viagem. "Play nas férias com meus amigos que eu amo. Falta gente ainda. Feliz, feliz", escreveu ela na legenda.

Grávida da primeira filha, fruto da relação com o ator Ricardo Vianna, Lexa comentou: "Sofia indo para o quarto país dela na barriga". No vídeo, a artista comemorou os dias de descanso: "Minha pequenininha já está indo para mais uma viagem. Ô criança que já viajou na barriga, viu, gente. Férias da mamãe. Mamãe trabalha, mamãe também passeia".

Assim como Anitta, Lexa também deu uma renovada no visual, nesta quarta (1º). "Mara. Uma nova mulher", afirmou ela, ao mostrar o resultado.