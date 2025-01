Gkay curte praia na Tailândia - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2025 10:28

Rio- Gkay, 32 anos, passou a virada do ano em grande estilo e segue curtindo férias na Tailândia. Nesta quinta-feira (2), a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos na Maya Bay - considerada uma das praias mais lindas do país.

fotogaleria

Para os cliques, ela usou um biquíni azul rendado inspirado nas roupas de sereias, de Martha Medeiros, e também uma saída de praia personalizada.

Nos Stories, ela contou que pagou R$ 70 para conhecer a ilha e mostrou o local lotado. "Quando teve o filme 'A Praia' com Leonardo di Caprio aqui ficou muito famoso e aqui em Maya Bay tem corais e aí, como começou a vir muita gente e o pessoal entrava no mar, começou a prejudicar os corais, pela questão ambiental. Depois disso, a praia ficou fechada durante a pandemia e depois abriu apenas a faixa de areia. É proibido entrar no mar", explicou.

No Instagram, os seguidores encheram Gkay de elogios. "Jéssica olha essa blusinha , que preciosidade amei que delicadeza , princesa", disse uma fã.

"Simplesmente perfeita!", comentou um internauta. "Está linda, maravilhosa ,luz pura", reagiu outra seguidora.