Maria Guilhermina está internada na UTIReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2025 09:37

Rio - Leticia Cazarré atualizou o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, de 2 anos, que está internada na UTI com complicações de saúde. A menina nasceu com anomalia de Ebstein e está hospitalizada desde o dia 27 devido a uma série de infecções: princípio de pneumonia, parainfluenza e traqueíte.

"Começou a ficar mais atenta, assistiu à TV e reclamou do desenho chato. Agora eu voltei para casa, e ela está dando susto no papai fazendo braquicardias. Ainda precisamos de suporte ventilatório, adrenalina e furosemida", escreveu Letícia no Instagram na quarta-feira (1).

Braquicardias são arritmias que causam frequência cardíaca baixa, pausas prolongadas dos batimentos ou não aceleração da frequência cardíaca esperada para o nível de esforço físico da paciente.

A Anomalia de Ebstein é uma malformação em uma das válvulas do coração e, por isso, a pequena passou por várias cirurgias desde que nasceu. A influenciadora explicou nas redes sociais que atualmente a cardiopatia está sob controle, mas a filha desenvolveu outras doenças decorrentes da condição.

Além de Maria Guilhermina, Letícia e Juliano são pais de Vicente, de 14 anos; Inácio, de 12; Gaspar, de cinco; Maria Madalena, de três; e Estevão, de nove meses.