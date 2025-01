Patrícia Poeta - Reprodução do Instagram

Publicado 02/01/2025 11:44

Rio - Patrícia Poeta, de 48 anos, posou de biquíni em uma praia na Bahia e compartilhou alguns registros com os 3,5 milhões de seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (2). Usando um modelo azul, a apresentadora do "Encontro", da TV Globo, renovou o bronzeado no local e exibiu as curvas perfeitas.

"Solar", escreveu ela na legenda. Os admiradores de Patrícia não economizaram nos elogios. "Maravilhosa", disse um usuário da rede social. "Linda demais", comentou outro. "Corpo bonito, parabéns", opinou uma terceira pessoa.