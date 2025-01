Virginia Fonseca aproveita dia de sol com as filhas: ’Minhas princesas’ - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 11:58 | Atualizado 02/01/2025 11:59

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira (1º), alguns registros ao lado das filhas, Maria Alice, de 3, e Maria Flor, 2. A influenciadora digital aproveitou um momento em família na fazenda do sogro, o cantor Leonardo.

"Minhas princesas", escreveu Virginia na legenda da publicação. Nos registros, a influenciadora posa de biquíni, exibindo o abdômen definido. Para de proteger dos raios solares, ela usou boné e óculos escuros. As pequenas combinaram o look e usaram maiô de sereia. Para se refrescarem do dia de sol, elas tomaram banho de lago.A apresentadora do "Sabadou com Virginia", do SBT, também é mãe de José Leonardo, de três meses. Os filhos são frutos do casamento com o cantor Zé Felipe, de 26 anos. O artista se declarou para a família nos comentários da publicação: "Amores da minha vida".Internautas também fizeram muitos elogios. "Virginia só tem filhos lindos", comentou uma usuária do Instagram. "Três sereias", disse uma seguidora. "Família linda", opinou uma terceira pessoa.