O cantor Guilherme Arantes - Reprodução/Instagram

O cantor Guilherme Arantes Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2025 12:17 | Atualizado 02/01/2025 12:18

Rio - O cantor Guilherme Arantes, 71 anos, fará uma pausa na carreira após ser submetido a um cateterismo com angioplastia. O anúncio foi feito no Instagram do artista nesta quarta-feira (1).

fotogaleria

"Feliz Ano Novo a todos. Nos vemos em 2026! Não, vocês não leram errado, nem eu me enganei. É isso mesmo: 2025 já está parcialmente traçado 'para' mim, e parcialmente traçado 'por' mim. Não estou dizendo 'adeus' a nada, apenas um até breve. Diferentemente da maioria dos meus colegas de profissão, sou um agente sem agenda. Zero promessas, zero compromissos de prosseguir nessa toada compulsória chamada de 'carreira'. Chuto o balde, me rebelo para sobreviver", iniciou ele.



"Não estou suportando mais, sou um bizarro replicante, desencaixado num jogo em que perdi o fio da meada. Tenho um pé atrás em relação ao que chamarei genericamente de "processos coletivos" .

O que é "coletivo" ? Multidão. Amontoamento de pessoas. Eu respeito tudo, mas posso ter desenvolvido uma sensaçào de estranhamento", continuou.

Guilherme disse que adora tocar para as pessoas, tem amor e intensidade na mensagem e na função pública. "Mas confesso que - não é de hoje - venho me sentindo um peixe fora do aquário. E ainda mais agora, que tomei um tranco e me ví obrigado a 'não estar' em dois eventos que serviriam pra eu me sentir 'ainda servindo para alguma coisa'... Nessa nova ordem artística que privilegia a festa, o encontro, a mistura, a 'experiência imersiva' que o mercado de shows oferece. Estou bem chateado e reflexivo, questionador, se querem saber", escreveu.

O artista admitiu que não vive um momento fácil e falou que seria bem mais fácil se ele relaxasse e curtisse a vida e saboreasse o sucesso, se entregando ao "play for cash".

"Mas não sou assim. Não sou exatamente um "performer" num mundo dominado pelo entretenimento. Compositor compulsivo e compulsório por nascença e por escolha, às vezes sinto que não sirvo para muita coisa neste mundo, exceto para um seleto grupo - graças a Deus, agradeço e dou valor todos os dias - de apreciadores da minha evolução artística. Agradeço também ao Universo por me trazer a meio século de música com significado e consistência e um amor incondicional. Serventia para o showbiz é outra coisa", completou.

"Mestre, você pode e merece tudo o que quiser! Pausas, retornos, descansos, álbuns, férias, sacos cheios! Principalmente, Saúde e amor", escreveu Wilson Sideral.

"Cuide-se bem! Pra nunca perder esse riso largo, e essa simpatia estampada no rostoDeus abençoe seu caminho", disse uma seguidora.

Shows cancelados após cirurgia no coração

Guilherme Arantes teve dois shows cancelados após passar pelo procedimento no coração no último dia 26.

"Por recomendação médica, Guilherme Arantes precisará cumprir repouso absoluto pelos próximos dez dias. Dessa forma, infelizmente, ele não poderá participar do show de Réveillon em Santos, marcado para o dia 31 de dezembro de 2024, nem do navio do Roupa Nova, no dia 3 de janeiro de 2025. Agradecemos pela compreensão e apoio de todos os fãs, parceiros e amigos neste momento", diz a nota postada no Instagram do artista.