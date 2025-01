Gil do Vigor revela crush e pede Amaury Lorenzo em casamento - Reprodução / TV Globo

Publicado 02/01/2025 13:48

Rio - Gil do Vigor e Amaury Lorenzo protagonizaram um momento fofo durante o "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (2). O ex-'BBB' assumiu seu crush e pediu o ator em casamento, de brincadeira, claro.

"Quero fazer um pedido", disse Gil ao cumprimentar Amaury. "Casa comigo?", perguntou. "Vamos casar? Olha o anel, tenho que aproveitar essa oportunidade e te pedir em casamento", completou. "Vem cá, vou até ajoelhar", respondeu o ator.

Amaury então se colocou de joelhos, pegou o anel e colocou no dedo do ex-'BBB'. "Gil, eu te aceito enquanto grande amor da minha vida", afirmou. "A gente beija depois", brincou ele ao abraçar Gil do Vigor.