Fernanda Torres desembarca em São Paulo ao lado do marido, Andrucha Waddington - Leo Franco / AgNews

Publicado 02/01/2025 12:59

Rio - Fernanda Torres, de 59 anos, foi flagrada deixando o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ao lado do marido, o cineasta Andrucha Waddington, de 54, nesta quinta-feira (2). Os dois, que são casados há 27 anos e têm dois filhos, carregavam várias malas.

Para desembarcar em São Paulo, Fernanda apostou em um look confortável composto por uma camisa branca de mangas longas, calça e tênis. Um dos nomes mais falados do momento, a artista é a aposta para vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por seu papel no sucesso "Ainda Estou Aqui", no próximo domingo (5).