Viih Tube iniciou o novo ano com foco na saúde - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2025 15:46

Rio - Viih Tube usou os Stories nesta quinta-feira (02) para contar aos seguidores sua meta para o ano de 2025. A influenciadora digital explicou que está focada em sua saúde e iniciou uma rotina de exercícios físicos.

"Gente, eu não me dou o direito de sair da meta de 2025. Dieta e treino. Já comecei só com caminhadas na esteira, estou sem condicionamento físico nenhum. Vou me superando aos poucos, sem pressa nenhuma. Não estou com pressa de emagrecer. Percebi que emagrecer é saúde e para o resto da vida. Vai dar certo", disse.