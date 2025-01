Maria Gladys - Reprodução

Maria GladysReprodução

Publicado 02/01/2025 16:25 | Atualizado 02/01/2025 16:26

Rio - A filha da atriz Maria Gladys, 85 anos, foi às redes sociais na quarta-feira (1) pedir ajuda para encontrar a mãe, desaparecida no Réveillon de Copacabana, na Zona Sul. "Amigos Maria Gladys está desaparecida desde ontem as 5 da manhã! A polícia diz que precisa esperar 24 horas. Não sei o que fazer! Socorro!", escreveu Maria Thereza Maron no Facebook.

fotogaleria

Horas depois, ela avisou que a mãe tinha sido encontrada. "Amigos obrigada pela atenção. Consegui achá-la. Está no hotel Venezuela no Flamengo. Desculpem o susto é porque ela está em um apartamento na rua Sá Ferreira e quando cheguei e não a encontrei entrei em pânico. Gratidão", explicou.

Durante o Réveillon em Copacabana, Maria Gladys tirou fotos com alguns fãs que compartilharam nas redes sociais.

Ex-de Roberto Carlos e 'maconheira'

A atriz já namorou o cantor Roberto Carlos antes de ele ser famoso. Ela é mãe de três filhos e é avó da atriz britânica Mia Goth. Em entrevista recente, Maria Gladys se definiu como "hippie e maconheira".

“Acho uma hipocrisia a proibição. Não faz mal a ninguém. Eu fumo todo dia. Fumo na rua, como protesto”, disse ela para a coluna Play de "O Globo".

Na TV, ela iniciou como uma das bailarinas oficiais do programa "Clube do Rock", na extinta TV Tupi. Participou de várias novelas: "Brilhante" (1981), "Brega & Chique" (1987), "Vale Tudo" (1988), "As Noivas de Copacabana (1992)", "Fera Ferida" (1993), "Um Anjo Caiu do Céu (2001)", "Negócio da China" (2008) e "Aquele Beijo" (2011) são algumas.