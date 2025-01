Duda Reis e a filha Aurora - Reprodução/Instagram

Duda Reis e a filha AuroraReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2025 14:24

Rio - Duda Reis postou uma sequência de fotos segurando a filha Aurora no colo, nesta segunda-feira (6) e destacou que a bebê tem os fios loiros iguais o dela.

fotogaleria

"Eu sou loirinha igual minha mamãe, zentiii meu coração fora do peito", escreveu a influenciadora.

"Acho que a neném deve ser muito linda, pois a mãe parece uma pintura de tão linda", comentou uma internauta.

Uma seguidora logo pediram para Duda compartilhar o rosto da pequena e recebeu mais de 170 curtidas.

"Não sufoque a artista, deixe os pais no momento deles, quando se sentirem seguros... Não sou mãe, mas entendo eles, não posto nada sobre minha vida na Internet, então eu não julgo! Vão postar no momento que se sentirem confortáveis", respondeu uma internauta.

Duda Reis, anunciou na sexta-feira (3) que deu à luz a primeira filha, Aurora Reis Schiviatti, fruto do casamento com o empresário Edu Nunes. A modelo publicou uma sequência de registros, no Instagram, mostrando as mãos e os braços da pequena, e ainda revelou que a bebê nasceu na última quinta-feira (2).

"02.01.2025 Aurora Reis Schiviatti. Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar. Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente", declarou.