Publicado 03/01/2025 14:09 | Atualizado 03/01/2025 14:18

Rio - Duda Reis, anunciou, nesta sexta-feira (3), que deu à luz a primeira filha, Aurora Reis Schiviatti, fruto do casamento com o empresário Edu Nunes. A modelo publicou uma sequência de registros, no Instagram, mostrando as mãos e os braços da pequena, e ainda revelou que a bebê nasceu na última quinta-feira (2).

"02.01.2025 Aurora Reis Schiviatti. Minha filha tão amada, seja bem-vinda. Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar. Que Deus abençoe grandemente sua vida, te proteja, ilumine e guie em todos os momentos! Papai e mamãe te amam infinitamente", declarou.

Internautas celebraram a chegada de Aurora. "Parabéns! Que lindo. Deus abençoe, princesa Aurora!! Muita saúde", disse um. "Seja bem vinda, princesa Aurora. Que Deus ilumine e abençoe cada passinho seu", afirmou outro. "Me arrepiei inteirinha! Muitas bênçãos pra essa pequena", comentou mais um fã.