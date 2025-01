Maira Cardi - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2025 12:40 | Atualizado 03/01/2025 12:40

Rio - Maira Cardi gravou um vídeo n Instagram, nesta sexta-feira (3), explicando que retomou ao trabalho um dia após perder o bebê que esperava de Thiago Nigro.

"No dia de hoje eu trabalhei. Não é opcional. Quando acontece algo na nossa vida, que a gente sofre, ou que a gente não quer, ou que a gente não gosta, não é opcional trabalhar.. Não é opcional deixar de ter responsabilidade. A vida continua. Nada e nem ninguém espera para viver o que tiver que viver. E nem é justo. Eu tenho um mundaréu de gente que depende dessa engrenagem. Famílias que dependem desse emprego. Não é justo que eu, do alto da minha montanha, dizer ou escolher que minha dor é maior o bastante para que eu pare. Não significa que não dói, mas a vida não para, ela continua.", desabafou.

A influenciadora disse ainda que tem preferido compartilhar sua vida pessoal no Tiktok por considerar seus seguidores de lá menos tóxicos.

"Já não é mais prazeroso estar na internet de modo geral. Mas eu tenho gostado da outra plataforma. As pessoas lá são mais amáveis, mais humanas. Ainda sobrou alguma coisa em algum lugar, ou quase", completou.

Uma seguidora comentou após o desabafo de Cardi: "Essa mulher sempre foi muito atacada. E sendo sincera, nunca entendi tantos absurdos em relação a ela! Nitidamente ela não é uma pessoa ruim! Nossa gente mais empatia com o próximo. Vocês ganham o que atacando tanto as pessoas na internet? Deus me livre Força Maira! Deus sabe de todas a coisas".

Maira Card e Thiago Nigro descobriram na quinta-feira (2) que o coração do bebê que esperavam parou de bater. O casal compartilhou um vídeo da consulta médica nas redes sociais. Ela procurou a emergência do hospital após ter escapes de sangue nos últimos dias.