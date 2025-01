Anitta beija barriguinha de grávida de Lexa durante vagem para Suíça - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2025 20:09

Rio - Anitta está aproveitando dias de descanso na Suíça e compartilhou nesta sexta-feira (3) momentos especiais ao lado de Lexa, que está grávida de seis meses da primeira filha, Sofia. Nos Stories do Instagram, a cantora mostrou seu carinho ao beijar a barriguinha da amiga.

As duas também se divertiram ao dançar lado a lado enquanto Sofia está no forninho da mamãe.



Apesar dos momentos de diversão, nem tudo foi perfeito. Mais cedo, Anitta compartilhou um "perrengue chique" envolvendo o guia turístico da viagem, no qual ela contratou para ajudar nas montanhas para esquiar com segurança na região. "Ele não sabe nada. Tudo que perguntava ele falava: 'I don’t know (eu não sei)'", desabafou Anitta, rindo da situação.