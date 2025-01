Andre?ia Horta segurando sua filha Yolanda - Reprodução/Instagram

Andre?ia Horta segurando sua filha YolandaReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2025 18:24

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Andréia Horta abriu uma exceção e compartilhou um momento fofo com a filha, Yolanda. Fruto da relação com o ator Ravel Andrade, a menina nasceu no fim de novembro.



"A força da vida. Olhei para mim nessa foto e me vi outra", escreveu a atriz, nesta sexta-feira (3), indicando que o autor da imagem foi o companheiro, que fez questão de se declarar à mineira e também à Yolanda. "Amores da minha vida".

fotogaleria

Desde o nascimento da primogênita, o casal tem preservado a imagem dela, fato que desperta ainda mais curiosidade nos fãs.