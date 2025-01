Bruna Biancardi revelou que Mavie está doente - Reprodução Instagram

Publicado 03/01/2025 16:53

Rio - Bruna Biancardi, de 30 anos, contou que Mavie, de 1 ano, fruto do namoro com Neymar, está doente. A influenciadora digital relatou, no Instagram Stories, nesta sexta-feira (3), que a pequena está com sintomas de virose, e também revelou que o primeiro filho do jogador, Davi Lucca, de 13, também está se sentindo mal.

"Chegamos em Riad e olha a cara da mãe, acabada. Já começamos o ano como? Mavie doente, geral com virose. Eu não peguei, graças a Deus, mas o médico está vindo aqui vê-la. Ela está com uma febrezinha desde ontem, Davi também não foi no passeio porque estava passando mal, ficou no hotel", disse ela.

Influenciadora aproveitou para desejar um ótimo 2025 para seus seguidores. "Tá todo mundo assim, todo mundo não, uma parte do nosso grupo tá assim e a outra parte tá lutando pra não ficar. Mas é isso. Frisando para todos, que seja um ano maravilhoso, abençoado, de saúde", finalizou.