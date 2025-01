Festa de mêsversario de Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram

Rio - Filha caçula de Neymar Jr, a bebê Helena completou 6 meses de vida nesta sexta-feira, 3, e ganhou uma festinha em casa organizada pela mãe, a modelo Amanda Kimberlly. Ela decorou a mesa com bolo e docinhos na cor amarela, além de flores combinando.



Em algumas fotos, a bebê Helena apareceu sorridente com um vestido amarelo e lacinho no cabelo. A menina é fruto de um breve affair de Neymar e Amanda durante o período em que ele ficou separado de Bruna Biancardi na época do nascimento de Mavie.

Além da pequena Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do antigo relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com Bruna Biancardi. Recentemente, o casal revelou ao público que está à espera de mais uma menina.

Neymar Jr será pai pela quarta vez



O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, a influencer Bruna Biancardi, surpreenderam os fãs ao anunciarem que vão ter mais uma filha. A gravidez foi revelada por meio de um vídeo do chá revelação da criança na quarta-feira, 25, em pleno dia de Natal. Agora, os rumores já começaram a surgir sobre o nome da menina.

Pais de Mavie, os dois já teriam escolhido o nome da segunda filha. De acordo com o colunista Leo Dias, amigos próximos do casal revelaram que o nome escolhido é Mel. Porém, o casal ainda não se pronunciou para confirmar ou negar os rumores.



Bruna Biancardi está com cerca de 4 meses de gestação. Atualmente, ela vive na Arábia Saudita com o namorado, já que ele joga em um time local.