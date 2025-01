Eliezer e Lua se divertem juntos - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2025 21:15 | Atualizado 03/01/2025 21:23

Rio - Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 3, o ex-BBB mostrou em sua conta no Instagram um momento mais do que divertido ao lado da filha Lua, de um ano, fruto do seu relacionamento com Viih Tube, com quem também tem Ravi, de um mês.



Nas imagens, o famoso surgiu com o rosto todo pintado de maquiagem e fez caras e bocas ao lado da pequena, que se divertiu com a situação. "Como falar que é pai de menina sem dizer que é pai de menina", brincou ele na legenda da publicação.