Hulk Paraíba e Camila Sousa no altarReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2025 19:34 | Atualizado 03/01/2025 20:12

Rio - Hulk Paraíba e Camila Sousa que oficializara a união civil em 2020, realizaram a cerimônia religiosa nesta sexta-feira (3), em Campina Grande, cidade do craque, na Paraíba. A celebração aconteceu para alguns amigos e familiares na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição em Campina Grande.

O noivo vestiu um terno Prada e Camila um vestido do estilista Samuel Cirnansck.

O craque do Atlético Mineiro e a médica estão juntos desde 2019 e são pais de Zaya, 2 anos, e Aisha, 6 meses. Já o atleta também é pai de Ian, 14, Tiago, 12, Alice, 9, do casamento com Iran Ângelo.

Mas as comemorações não param por aí. No dia 7 de janeiro, Hulk e Camila vão reunir mais amigos em uma super festa em um resort de luxo em João Pessoa, também na Paraíba. Para valorizar a cultura e a economia locais, todos os fornecedores são do estado do noivo.

O responsável pela organização e realização do casamento é o cerimonialista mato-grossense Jaeder Barreto, famoso em realizar os casamentos dos barões do agro. Para que tudo aconteça de forma impecável, 500 profissionais estão envolvidos na festa. Foram contratados desde chefs renomados a designers de flores, técnicos de som e iluminação, até especialistas em hospitalidade.

Para participar da festa, concierges de luxo vão recepcionar os convidados por meio de uma plataforma exclusiva de reconhecimento facial.