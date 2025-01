Yanna Lavigne e Bruno Gissoni - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2025 18:02

Rio - Yanna Lavigne usou as redes sociais nesta sexta-feira (03) para dividir com os seguidores alguns cliques de momentos com a família e amigos durante a virada do ano. A mulher de Bruno Gissoni passou o Réveillon na cidade de Itamonte, em Minas Gerais.

fotogaleria "Uma virada mágica, eu chamaria. Foi especial demais. Amo cada um de vocês", escreveu na legenda. Também participaram da celebração de fim de ano os atores Rodrigo Simas, Agatha Moreira, Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão.

Yanna Lavigne está afastada da televisão desde 2021, quando atuou na série "Sob Pressão", da TV Globo. Seu último trabalho em novelas foi no papel da vilã Laura em "O Sétimo Guardião" (2018).