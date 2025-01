Luana Piovani passeia pelas ruas de Ipanema com amiga

Rio - Luana Piovani, de 48 anos, aproveitou mais um dia ensolarado no Rio, nesta sexta-feira (3). A atriz, que está passando uma temporada no Brasil, foi vista caminhando pelas ruas de Ipanema, Zona Sul da cidade, após curtir a praia com uma amiga. Com um vestido longo verde e biquíni por baixo, a artista carregava uma sacola de pensão, escrito "Calma, porr*".

Após o passeio, a atriz parou em um barzinho tradicional do bairro. Luana, que atualmente mora em Portugal com os filhos gêmeos Liz e Bem, tem aproveitado a estadia no Brasil para reencontrar amigos e desfrutar do estilo de vida carioca.



Desde sua chegada, a artista tem sido flagrada em momentos casuais, seja nas praias da Zona Sul ou em bares e restaurantes da região.

