Simone Mendes e Kaká DinizReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2025 16:33

Rio - Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, abriu a caixinha de perguntas do Instagram e respondeu um seguidor que comentou a facilidade da vida dos famosos. "Vida de artista é fácil, mano! Vocês ganham dinheiro na moleza. Quero ver se for pobre", opinou o internauta. O empresário usou uma foto da mulher no hospital antes de um show na virada do ano para rebater a fala.

fotogaleria "Nosso Réveillon começou às 15h45 da tarde com a gente indo para o hospital porque Simone sentia dores abdominais de chorar, sentindo dores que nenhum remédio resolveu. Soro na veia e medicações para dor foram a nossa ceia de Réveillon", contou.

"Saímos do hospital às 19h30, decolando para Maceió e chegamos lá às 21h. Simone fez show às 2h da manhã. Voltamos para casa em seguida, fomos dormir às 7h39 da manhã. Às 10h40 estávamos de pé novamente. A vida é fácil para quem não precisa viver ela", seguiu.

"Ah! Antes que eu esqueça sobre a pobreza. Simone morou em barraco de lona na infância no garimpo do arroz e eu vendia estopa em oficina mecânica. Sabe o que é mais incrível disso tudo? Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui. Deus te abençoe", finalizou.