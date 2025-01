Jack Nicholson abraçado com a filha, Lorraine, de 34 anos - Reprodução / Instagram

Jack Nicholson abraçado com a filha, Lorraine, de 34 anosReprodução / Instagram

Publicado 03/01/2025 14:50

O lendário ator Jack Nicholson, de 87 anos, apareceu em um clique raro, abraçado com sua filha, Lorraine, 34. Ela compartilhou o registro nas redes sociais nesta quinta-feira (2), em uma publicação para exaltar as celebrações de fim de ano.

A última aparição pública do artista havia sido durante uma partida de basquete do Los Angeles Lakers, em maio de 2023, segundo o jornal "The New York Post".

Jack Nicholson é um dos maiores atores de todos os tempos. Ele alcançou a fama por papéis como Jack Torrance em "O Iluminado" (1980), Coringa em "Batman" (1989), Randall McMurphy em "O Estranho no Ninho" (1976) e Jack Gittes em "Chinatown" (1974). Ele teve 12 indicações ao Oscar e conquistou três estatuetas.

Nicholson está afastado da atuação há 15 anos. Seu último trabalho foi "Como Você Sabe", lançado em 2010.