Manoel CarlosAlex Carvalho / Divulgação

Publicado 03/01/2025 13:58

Rio - Lutando contra a Doença de Parkinson há seis anos, Manoel Carlos, de 91, apresenta uma piora em seu estado geral de saúde, segundo informou, nesta sexta-feira (3), a produtora Boa Palavra, fundada e comandada por Júlia Almeida, filha do autor.

"Manoel Carlos enfrenta uma piora em seu estado geral devido à Doença de Parkinson, com comprometimento motor e cognitivo agravados nos últimos meses. Segundo a Dra. Roberta Zani, médica responsável: 'estamos focados no manejo dos sintomas para garantir o máximo de conforto neste momento delicado'. Ele está sob cuidados médicos especializados e recebe suporte integral de sua mulher, Bety, e da filha, Júlia, em um ambiente tranquilo e protegido. A família agradece o carinho e solicita que visitas sejam evitadas. Atualizações serão divulgadas se necessário", afirma a nota.

Em seu perfil do Instagram, Júlia Almeida contou, em vídeo, que Manoel Carlos passou por uma cirurgia no final de dezembro e pediu para que a decisão de manter o autor recluso seja respeitada. "Faço esse vídeo, em primeira mão, para pedir respeito em nome da minha família e principalmente do meu pai, Manoel Carlos", iniciou ela na publicação.

"Primeiro, gostaria de agradecer a todo o carinho, amor, admiração que os fãs tanto sempre deram para ele. Manoel Carlos sofre de mal de Parkinson. É uma doença degenerativa, não é uma doença incomum, ao contrário, mas cada um passa pelo seu processo", seguiu.

"No final de dezembro do ano passado, ele passou por uma cirurgia, mas se recupera bem e, em casa, está com cuidadores, uma equipe médica completa, ao lado da minha mãe, com quem ele escolheu ficar, e eu, cuidando das coisas todas por aqui. Minha irmã, Maria Carolina, sempre organizando tudo, mesmo que de longe temos como cuidar. Quando a gente quer, amando de longe a gente consegue", continuou.

"Vim aqui para apaziguar, para os fãs e os curiosos de plantão também. Manoel Carlos está bem, dentro do possível, dentro de onde se encaixe. Não só bem, mas está como ele pediu. Ele pediu algumas coisas, que não vêm ao caso aqui, mas uma das coisas foi esse recolhimento, porque ele é assim, não é uma pessoa de grande saídas, de falar, de fofoca... sempre foi uma pessoa discreta. E é assim que eu vou manter. Portanto, estou aqui pedindo para vocês para que, por favor, respeitem nosso momento. Muito obrigada. Qualquer outra informação será passada pela nossa assessoria de imprensa ou pelo nosso jurídico", finalizou.