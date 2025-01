Ana Maria Braga e o namorado, Fábio Arruda - Reprodução do Instagram

Publicado 03/01/2025 12:20

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, segue curtindo as férias na companhia do namorado, Fábio Arruda, de 54, e familiares. A apresentadora publicou um clique toda sorridente ao lado do amado, nesta sexta-feira (3), durante um passeio de barco. O casal está junto desde março de 2022. "As boas companhias transformam momentos simples em memórias inesquecíveis", escreveu ela na legenda.

Recentemente, Ana revelou aos fãs que teve remissão total do câncer . No ano passado, ela expôs durante o "Mais Você", da TV Globo, que, em 2020, seu câncer no pulmão havia voltado metastático. Após realizar o tratamento indicado e fazer as revisões periódicas, a loira contou que seu médico, dr. Antônio Carlos Buzaid, lhe deu "alta total", no fim do ano passado.

"Eu faço revisões periódicas, essa era uma revisão de cinco em cinco anos e, nessa agora, eu fui liberta das minhas outras revisões. Eu estou de alta total! Quer dizer que câncer teve uma remissiva. Não se esperava", afirmou ela. "Era aquele câncer que eu estava com 10% de chance há cinco anos. Foi constatado que a partir de agora eu estou na remissão do câncer!", completou.