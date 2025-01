Polêmica entre ex-BBB Deniziane e pousada em Pernambuco vira caso de polícia - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2025 09:21

Rio - A ex-BBB Deniziane Ferreira se envolveu em uma polêmica nesta quinta-feira (2), após criticar a pousada que se hospedou em Maracaípe, Pernambuco, através das redes sociais. O estabelecimento rebateu, alegando falta de respeito com outros hóspedes e funcionários por parte da influenciadora. Ela afirmou que as informações são 'inverídicas' e que tomou as 'providências cabíveis' ao publicar foto em uma delegacia da Polícia Civil.

"Se vocês vierem para Maracaípe, pelo amor de Deus, nunca se hospedem nesse lugar. Que experiência ruim, cara. Que falta de respeito com os hóspedes", escreveu a ex-BBB. Após a repercussão, ela apagou a publicação.Na mesma rede social, a pousada rebateu as críticas, dizendo que a influenciadora, que estava no estabelecimento desde o dia 26 de dezembro até o Réveillon, teria incomodado os hóspedes ao colocar som alto, maltratado a equipe e pedido reembolso."Essa moça colocava som alto no apartamento dela sem se preocupar com o bem-estar de outros hóspedes, principalmente família com crianças que estavam hospedadas também. Acham que podem tudo... além de não tratar com devido respeito os funcionários que estavam trabalhando todos os dias inclusive [na] virada do ano. Entraram dia 26/12 e hoje após o evento do 'Amoré', querem o reembolso total. Isso sim é uma falta de respeito com a pousada e com todos os funcionários. Aqui temos regras e horários a cumprir". Em outra publicação que foi apagada, o estabelecimento também criticou os amigos da ex-BBB.Deniziane negou as alegações feitas pela pousada. "Hoje, dia 02/01/2025, fui surpreendida pela circulação de informações falsas e infundadas envolvendo meu nome. As alegações disseminadas são completamente inverídicas e carecem de qualquer embasamento real. Ao voltarmos da praia no fim de ano, observamos que o quarto em que estamos hospedados novamente não foi limpo. Em seis dias de estadia, o local foi limpo apenas duas vezes. Assim, ao perceber que o quarto não havia sido limpo, procuramos os funcionários e os responsáveis pela pousada para relatar os problemas recorrentes: chuveiro dava choque, falta de luz e éramos obrigados a tomar banho frio"."A experiência realmente não foi e não tem sido boa, mas sempre tratei os responsáveis com todo respeito e educação. Em nenhum momento solicitei ou tentei 'dar o golpe' na pousada. A pousada foi paga integralmente antes de realizar o check-in. No entanto, a pousada simplesmente republicou meu post, no qual eu apenas afirmava que minha experiência não foi positiva. Distorceram toda a situação e criaram um contexto que não existiu, dizendo que eu os tratei mal e alegando falsamente que eu havia pedido reembolso, insinuando que eu teria dado um calote. Reafirmo que as alegações são completamente inverídicas, pois o pagamento foi realizado antes de realizar o check-in e possuo o comprovante", continuou."Informo que já adotei as medidas legais cabíveis para identificar os autores e responsáveis pela disseminação dessas informações fraudulentas. O uso indevido do meu nome e a distorção da verdade não será tolerado e será tratado com o rigor necessário. Meu objetivo aqui não é provar nada a ninguém, mas informar que estou tomando as medidas legais. Tenho provas suficientes, incluindo vídeos e comprovantes de pagamento. O que é correto está sendo feito com base em fatos concretos e verdadeiros". Em seguida, a ex-BBB publicou uma foto em uma Delegacia da Polícia Civil de Pernambuco e escreveu: "Já tomei as providências cabíveis".