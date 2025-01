Nattanzinho e Ronaldinho Gaúcho - Reprodução do Instagram

Nattanzinho e Ronaldinho GaúchoReprodução do Instagram

Publicado 03/01/2025 09:10

Rio - Ronaldinho Gaúcho, de 44 anos, participou do show de Nattanzinho, em Florianópolis, Santa Catarina, nesta quinta-feira (2). No palco, o craque cantou a música "Solteiro de Novo", parceria dele com Wesley Safadão, ao lado do namorado de Rafa Kalimann.

fotogaleria

Eles também empolgaram a plateia com o hit "Voltar pra Tu", nova música do cantor cearense. Vídeos do momento foram publicados nas redes sociais. "É, meu mano, não tem jeito. Essa é o hit do verão. Conte comigo sempre. E galera, fiquem espertos, a música do verão, não tem jeito. Muito obrigado pelo carinho. Foi show demais", escreveu Ronaldinho.



Nos bastidores, Rafa Kalimann tietou o jogador e publicou um vídeo ao lado dele se divertindo ao som de "País Tropical". "Ele tá em tudo", brincou a apresentadora e influenciadora digital.



Carismático, Ronaldinho ainda subiu ao palco no show de Buchecha, outra atração da noite. O jogador entoou "Eu só quero é ser feliz", de Cidinho e Doca, com o artista. "Mano, obrigado pelo carinho. Que maravilhoso relembrar tanta música boa. Passou um filme na cabeça", disse ele.