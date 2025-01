Gusttavo Lima e Wesley Safadão - Reprodução do Instagram

Publicado 03/01/2025 09:19

Rio - Wesley Safadão, de 36 anos, fez uma chamada de vídeo com Gusttavo Lima, de 35, nesta quinta-feira (2), e mostrou um registro do momento aos mais de 40 milhões de seguidores do Instagram. Na imagem, o Embaixador aparece aos risos e presta continência.

Dono dos hits "Decreto Liberado" e "Camarote", Safadão comentou a intenção do Embaixador de concorrer à Presidência da República em 2026 e demonstrou a intenção de voto no amigo. "Falando com meu presidente!! Feliz ano novo, bebê", escreveu o artista na legenda.

Entrevista à coluna "Grande Angular", do Metrópoles, Gusttavo contou que está "cansado de ver o povo passar necessidade" e informou que vai procurar um partido alinhado com seus planos políticos. "O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", disse o cantor.