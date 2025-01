Mariely Santos - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2025 19:57 | Atualizado 03/01/2025 19:58

Rio - Mariely Santos negou a notícia de que estará no "BBB 25" como dupla de MC Loma. Questionada por um seguidor na caixinha de perguntas que abriu nesta sexta-feira (03) no Instagram, a influenciadora digital afirmou que não será uma das integrantes do grupo Camarote do reality show da TV Globo.

fotogaleria "Vi uma notícia de que você e a Loma vão para o 'BBB'. Isso é verdade?", perguntou o internauta. "Todo ano inventam isso. É mentira. Daqui a pouco começa e nem no Rio [de Janeiro] eu estou, a gravação é lá. Não acreditem em tudo, gente. É mentira", disse.

O "BBB 25" tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa estreia em 13 de janeiro.