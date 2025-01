Marina Ruy Barbosa - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2025 21:57

Rio - A atriz Marina Ruy Barbosa, de 29 anos de idade, aproveitou o calor de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, nesta sexta-feira (3) para compartilhar o álbum de fotos das férias. Nas fotos, ela aparece usando um biquíni laranja com um grande chapéu, chamando a atenção dos fãs.



"Milagres 40 graus", escreveu a atriz e modelo na legenda da publicação. Ela viajou com o noivo, Abdul Fares.

fotogaleria

Além de receber inúmeros elogios pelos cliques na piscina, um detalhe que chamou a atenção nas fotos foi o anel cravejado de diamante que a atriz exibiu no dedo anelar da mão direita.



Ela foi pedida em casamento pelo empresário Abdul Fares em uma viagem a Dubai em outubro de 2023. A joia é avaliada em mais de 1 milhão de dólares, mais de R$ 6 milhões.



Além do noivo, Marina curtiu a noite de Réveillon com os pais, Gioconda e Paulo. O casal passou a virada de ano em São Miguel dos Milagres, com direito a fogos de artifício e muitos cliques românticos.