Alane DiasReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2025 21:47

Rio - Alane Dias, de 25 anos, encantou os seguidores nesta sexta-feira (03) ao compartilhar fotos usando um vestido off white de crochê que destacava suas curvas. A ex-BBB tem aproveitado um descanso em Alter Do Chão, no estado do Pará.

"Feitiço da flor das águas", escreveu na legenda.

A beleza da quarta colocada do "BBB 24" rendeu elogios entre os seguidores. "Perfeita demais", disse uma internauta. "Belíssima", afirmou outra. "Naturalmente linda", apontou uma terceira.