Lore Improta exibe barriga de tanquinho Reprodução Instagram

Publicado 03/01/2025 12:01 | Atualizado 03/01/2025 12:25

Rio - Lore Improta, de 31 anos, exibiu o tanquinho, enquanto aproveitava as férias na Praia do Forte, na Bahia, com a família. A dançarina publicou uma sequência de registros, no Instagram, nesta quinta-feira (2), usando um biquíni branco com detalhes dourados, deixando o corpão em evidência, e aproveitou para dizer que está voltando aos trabalhos.

"Pronta para voltar com tudo aos trabalhos! Foram dias merecidos de férias com quem amo. Renovada", escreveu na legenda.

Seguidores da influenciadora comentaram na postagem. "Não é por nada não, viu? Mas pense em uma mulher gata. Shape dos sonhos. Você é Perfeita demais, Lore", disse um. "Essa mulher é um absurdo", afirmou outro. "Ela sabe que é tudo isso e mais um pouco", comentou mais um fã.