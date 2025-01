Marina Sena e Juliano Floss aproveitam férias em ilha - Reprodução / Instagram

Marina Sena e Juliano Floss aproveitam férias em ilhaReprodução / Instagram

Publicado 03/01/2025 09:27

Rio - A cantora Marina Sena, de 28 anos, e o namorado, o influenciador digital Juliano Floss estão aproveitando as férias em uma ilha. Através do Instagram, nesta quinta-feira (2), o casal publicou diversos registros curtindo os dias de descanso em clima de romance e ao lado de amigos.

fotogaleria

"Sempre por aí atrás de ilhas", escreveu Marina na legenda da publicação. No compilado de fotos, ela posa para cliques com o namorado e amigos. O grupo curte um churrasco e também se refrescam em um rio. De topless, Marina também renovou o bronzeado.Na mesma rede social, Juliano publicou um vídeo ao lado da namorada. "Descalços numa ilha", legendou. No vídeo, o casal troca muitos chamegos em meio a natureza.A publicação repercutiu e internautas reagiram. "Linda e sabe viver", elogiou uma usuária do Instagram. "Amo esse casal", declarou um seguidor. "Musa, diva e inspiradora", expressou uma terceira pessoa.