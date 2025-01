Ana Paula Minerato curte férias na Bahia - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2025 11:19

Rio - Ana Paula Minerato voltou às redes sociais após a polêmica que se envolveu, em novembro do ano passado, quando disparou ofensas racistas direcionadas à cantora Ananda em conversa com o ex-namorado. A influenciadora passou a virada do ano na Bahia e tem compartilhado fotos da viagem.