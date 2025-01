Amanda Kimberlly compartilha momento fofo da filha - Reprodução Instagram

Publicado 03/01/2025 13:35 | Atualizado 03/01/2025 13:36

Rio - Amanda Kimberlly, de 31 anos, encantou seguidores com um vídeo da filha, Helena, de seis meses, fruto de um breve envolvimento com o jogador Neymar, na madrugada desta sexta-feira (3). A modelo publicou um registro, no Instagram, mostrando as caras e bocas da bebê.

Internautas comentaram na postagem. "Tão perfeita. Parece um bebê criado por inteligência artificial", disse um. "Disparada a bebê mais linda do Brasil", afirmou outro. "Que coisa mais linda, que papai do céu abençoe sempre essa princesa", comentou mais um fã.

Além de Helena, Neymar também é pai de Davi, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas, de Mavie, de 1 ano, do namoro com Bruna Biancardi, que está a espera de mais uma filha do jogador.