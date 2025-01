Flora Gil compartilha vídeo carinhoso de Bela Gil para celebrar aniversário da filha - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2025 12:52 | Atualizado 03/01/2025 13:01

Rio - Flora Gil usou as redes sociais para parabenizar Bela Gil por mais um aniversário, nesta sexta-feira (3). No Instagram, a mulher de Gilberto Gil compartilhou um vídeo carinhoso, sem filtros ou edições, enviado pela filha para ela.

"Poderia escolher zilhões de fotos ou vídeos para o dia dela. Mas eu amo receber esses que ela manda sem aviso, brotam no celular. E o meu amor e orgulho não cabem no planeta. Te amo filha (com força). Feliz dia, Bela Gil. Já já estou aí com você", escreveu ela na legenda da publicação.

No vídeo compartilhado por Flora, Bela, que completa 37 anos, surge em um casaco rosa enquanto mostra parte da rotina. "Oi, mãe! Estou aqui agora fazendo comidinha para a gente jantar. Beijo, te amo", diz ela na gravação enquanto mostra a bancada da cozinha com alguns vegetais separados para serem preparados.