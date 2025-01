Christina Rocha exibe boa forma ao aproveitar dia de sol no Leblon

Rio - A apresentadora Christina Rocha, de 67 anos, conhecida pelos anos à frente do programa "Casos de Família", começou o ano relaxando. Nesta sexta-feira (3), ela foi flagrada curtindo a Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, sua cidade natal.



Acompanhada de familiares, Christina surgiu usando um biquíni preto e exibiu a boa forma e deixou à mostra uma tatuagem no ombro. Para se proteger do sol, ela alternou entre óculos e chapéu.



