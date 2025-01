Eliezer e Viih Tube enfrenta infestação de ratos na nova mansão - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2025 16:33

Rio - Eliezer, de 34 anos, compartilhou com os seguidores nesta sexta-feira (3) os desafios que tem enfrentado logo no início de 2025. Ele revelou que a mansão onde vive com Viih Tube, de 24, e os filhos, Lua Di Felice, de 1, e Ravi, de apenas 1 mês, foi infestada por ratos.



O ex-BBB mostrou registros da situação e pediu ajuda para combater o problema. "Ainda é 3 de janeiro e nosso 2025 já tá assim...", escreveu Eliezer ao compartilhar um vídeo que mostrava fezes de roedores espalhadas pela casa. Ele ainda desabafou: "A casa foi tomada por ratos."



A situação também foi tema de uma mensagem enviada por Viih Tube no grupo do condomínio, que Eliezer compartilhou em suas redes. "Que seja maravilhoso para todos nós (o ano que segue). Sem cortar o clima kkk mas alguma casa aí também está alastrada de rato? Estamos penando para tirar eles", escreveu a influenciadora.



Buscando soluções, Eliezer pediu dicas aos seguidores para lidar com a infestação. "Por favor, deixem aqui dicas do que podemos fazer para acabar com esses ratos. Já colocamos ratoeira, gaiola, caixa, túnel. Tô achando que eles escutam a gente e sabem que é armadilha porque não é possível", comentou ele, tentando manter o bom humor diante da situação.