Giullia Buscacio encantou seguidores em cliques de biquíni - Reprodução/Instagram

Giullia Buscacio encantou seguidores em cliques de biquíni Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2025 16:53

Rio - Giullia Buscacio, de 27 anos, escolheu Fernando de Noronha como destino para os primeiros dias de descanso em 2025. A atriz compartilhou nas redes sociais cliques da viagem, arrancando elogios dos seguidores pela boa forma e pela escolha por looks de crochê.

fotogaleria Os fãs enalteceram a artista nos comentários. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Você está cada dia mais linda", elogiou outra. "Amei o biquíni", afirmou uma terceira. Além desses, ela também recebeu uma chuva de emojis de coração, palminhas e foguinho.

Um dos destaques de "Renascer", da TV Globo, na pele da mocinha Sandra, Giullia Buscacio se prepara para a estreia no streaming. A atriz estará na quarta temporada de "Arcanjo Renegado", série do Globoplay, que finalizou as gravações em Dezembro.