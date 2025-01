Eliezer relata arrependimento de ter feito Harmonização Facial - Reprodução Globoplay

Eliezer relata arrependimento de ter feito Harmonização FacialReprodução Globoplay

Publicado 06/01/2025 12:11 | Atualizado 06/01/2025 12:37

Rio - Scheila Carvalho, Eliezer e Gkay reverteram a harmonização facial depois de se arrependerem de realizar o procedimento. Em uma entrevista para o "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (5), as celebridades falaram como foi o processo de aceitação com o próprio rosto e a reação dos internautas.

fotogaleria

"As pessoas falavam: 'Como é que uma mulher dessas (Viih Tube) está com esse cara?'. Isso começou a me colocar num lugar, numa autoestima que meio que acabava comigo. E aí foi passando a preencher com ácido o meu rosto. Da mandíbula eu fui para o queixo, do queixo eu fui para a boca, da boca eu tirei a olheira, e de repente todo o meu rosto estava preenchido. Na verdade, eu estava buscando uma aprovação", disse Eliezer.

O ex-BBB contou que a filha, Lua, chegou a estranhar seu rosto."Eu ia beijar a Lua e a Lua chorava. E aí foi a primeira vez que eu tirei a barba depois, sei lá, de quantos processos eu fiz. Aí eu comecei o processo de tirar tudo."

A dançarina Scheila Carvalho declarou que fez o procedimento depois de ter emagrecido. "Começou a cair a pelinha do rosto. Deu flacidez na pele, e eu não estava gostando do que eu estava vendo. E ai eu resolvi a fazer o preenchimento", afirmou.

Ela relembrou que seus olhos ficavam menores após a harmonização. "Meus olhos são muito pequenos, e com o preenchimento eles ficaram menores ainda. Quando eu sorria, aquilo fechava e eu não conseguia mais enxergar a Scheila ali. Eu tive alguns contratos cancelados. Aí foi que eu falei: 'preciso voltar a ser a Scheila Carvalho de antes'".

A dançarina ainda refletiu sobre a passagem do tempo. "Envelhecer é natural, todo mundo envelhece, que bom que estamos envelhecendo. E que seja saudável esse cuidado e não exacerbado. Que seja com carinho, respeitando limites. A gente só aprende com os erros, então eu aprendi que beleza é fundamental, mas que a gente tem que saber dosar".

Gkay buscou pelos preenchimentos quando se mudou para São Paulo. "Comecei a ter essa distorção de imagem. Porque chegou um momento que eu comecei a levar estética não como se fosse algo para mim, mas era algo que eu sempre tinha que parecer com alguém", comentou. A humorista relatou que decidiu desfazer devido as críticas. "Cada vez que eu me preenchia mais, era mais 'hates' que eu recebia: 'Está exagerando, nossa como você ficou estranha'. E quando fui fazer a retirada eu quis ficar totalmente sem".