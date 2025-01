Luana Piovani celebra decisão de Pedro Scooby de não renovar contrato com empresas de apostas - Reprodução / Instagram

Luana Piovani celebra decisão de Pedro Scooby de não renovar contrato com empresas de apostas Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2025 13:39 | Atualizado 06/01/2025 13:59

Rio - Nesta segunda-feira (6), Luana Piovani, de 48 anos, usou as redes sociais para comemorar uma mudança na carreira do ex-marido, Pedro Scooby, de 36 anos. O surfista decidiu não renovar seu contrato com empresas de apostas esportivas, conhecidas como "bets", o que foi motivo de alegria para a atriz.



Em uma série de postagens no Instagram, a atriz destacou sua satisfação com a decisão e revelou que parabenizou Scooby pela escolha. "O melhor presente que eu poderia ganhar em 2025! Já comecei o ano com explosões de júbilo. Pedro me contou que não renovou o contrato com as bets. Deus seja louvado! Esse negócio de aposta me matava, tanto que eu marcava [em posts de críticas] ele e todo mundo que eu marco. Ele veio me contar, e agradeci e parabenizei tanto! Como eu orei!".



Piovani explicou que sempre foi contrária à parceria do ex-marido com as casas de apostas, considerando que o contrato não era um bom exemplo para os três filhos que eles têm juntos. "Acaba resvalando nas crianças, é uma energia muito equivocada, uma tragédia compartilhada, uma treva, uma nuvem cinza, um incentivo horroroso. Vocês sabem como me incomoda! Já reclamei tanto".

Pedro é pai de quatro filhos. Dom, Bem e Liz do casamento com Luana Piovani e Aurora do casamento com Cíntia Dicker