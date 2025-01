Wanessa Camargo celebra aniversário do filho mais velho com homenagem - Reprodução Instagram

Wanessa Camargo celebra aniversário do filho mais velho com homenagemReprodução Instagram

Publicado 06/01/2025 14:34

Rio - Wanessa Camargo celebrou o aniversário de 13 anos do filho, José Marcus, fruto da sua antiga relação com o empresário Marcus Buaiz. A cantora publicou uma sequência de fotos, no Instagram, neste domingo (5), de momentos especiais ao lado do primogênito, e aproveitou o momento para se declarar.

fotogaleria

"Treze anos é uma idade marcante, um ponto de transição, de encerramento de um ciclo e início de outro. É quando a infância começa a ficar para trás, dando espaço a uma nova maturidade, à adolescência que chega aos poucos. Tem sido lindo e desafiador acompanhar essa transformação diária. Sinto um orgulho imenso, ano após ano, ao perceber o quanto José cresce e se torna um ser humano cada vez mais especial", iniciou.

Filha de Zezé Di Camargo comentou sobre as características do menino. "É incrível ver o caráter que está se formando nele! Meu bebê, meu menino, que aos poucos vai se moldando diante dos meus olhos. José não é apenas extremamente inteligente, mas também sábio, sensível e carinhoso. Eu aprendo tanto com ele! Crescer ao lado dele é uma oportunidade única, um presente de Deus", disse ela.

Wanessa também afirmou que aprende com José diariamente. "Ser mãe do José me desafia a ser melhor todos os dias. Ele me ensina, me inspira e me faz querer ser mais por ele e para ele. Meu amor por ele é incondicional, sem limites. Sou imensamente honrada por tê-lo como filho e desejo para ele tudo de mais maravilhoso que o mundo pode oferecer. Que ele mantenha o coração puro e lindo que possui, mas também tenha força e resiliência para lutar e conquistar todos os seus sonhos", declarou.

A cantora finalizou dizendo que o primogênito veio ao mundo para fazer a diferença. "José tem um senso de justiça admirável e uma maturidade impressionante para a idade. Como um autêntico capricorniano, ele é profundo e determinado. É evidente para mim que ele veio a este mundo para fazer a diferença, e que honra é ser sua mãe. Te amo, meu filho. Feliz aniversário", concluiu.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Uau! O tempo passa muito rápido! Parece até que foi ontem que o José nasceu. Felicidades para ele! Muita saúde e paz", disse um. "Feliz aniversário, José. Que sua vida continue cercada de muito amor, felicidades e paz", afirmou outro. "Que texto lindo", comentou mais um fã.