Lara Rodrigues - reprodução Instagram

Publicado 06/01/2025 14:27 | Atualizado 06/01/2025 14:38

Rio - Lara Rodrigues, que deu vida à inesquecível Narizinho na adaptação televisiva do Sítio do Picapau Amarelo exibida nos anos 2000, compartilhou com seus seguidores no domingo (6), em sua conta no Instagram, imagens que mostram sua barriga de nove meses de gravidez, marcando a contagem regressiva para a chegada de seu primeiro filho.