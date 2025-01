Lucas Mamede e Vanessa Lopes - Reprodução/Instagram

Lucas Mamede e Vanessa Lopes Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2025 15:53

Rio - Vanessa Lopes publicou nas redes sociais registros da viagem para Fernando de Noronha na companhia do namorado, o cantor Lucas Mamede. A influenciadora digital posou para os cliques enquanto praticava Stand Up Paddle nas águas do arquipélago em Pernambuco.

fotogaleria "Já podemos fazer o próximo 'Lagoa Azul' versão brasileira Herbert Richers? HAHAHA obrigada por esse dia mágico ao lado de pessoas de luz", escreveu na legenda.